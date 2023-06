Vaher ütles eile Postimehele, et on käitunud õiguspäraselt. «Politsei- ja piirivalveamet roteerib aastas kümneid inimesi, võtab tööle ja roteerib seadusest tulenevalt kaitseväe luurekeskusse, välisluureametisse. Vaidlus [kaitsepolitsei ja riigiprokuratuuriga] seisneb selles, et kas roteerimine oli õiguspärane. Mina ütlen, et oli õiguspärane, seda ütlevad ka kaitseväe ning politsei- ja piirivalveameti juristid, aga prokuratuur arvab, et see ei ole kooskõlas Eesti seadusega. Ootame,» ütles Vaher.