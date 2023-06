Eesti ja Soome toidupoed ei plaani Venemaal äri ajavat maiustusetootjat boikoteerida

Eestis müüakse suurfirma toodangust näiteks Milka ja Toblerone šokolaadi ning Oreo küpsiseid, kuid need tooted pole Venemaal toodetud.

Kõik suuremad Rootsi lõbustuspargid ja Göteborgi linn teatasid hiljuti, et boikoteerivad Mondelezi selle jätkuva kohaloleku pärast Venemaal, ehhki seal müügil olnud tooted pole Venemaal toodetud. Rootsi kapitalil põhineva mööblitootja Ikea kauplused Rootsis ja Norras teatasid, et nad ei müü enam Mondelezi maiustusi. Boikotiga on liitunud Norra reisijateäris tegutsevad firmad, näiteks lennufirma Norwegian Air ja laevanduskontsern Fjord Line ning lisaks mitmed kauplused.