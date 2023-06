Eesti Pank: intresside tõusuga kasvavad ka pankade intressikulud

Intressimäärade tõustes kasvavad ka pankade intressikulud, aga see võtab lihtsalt kauem aega kui intressitulude puhul. Kuna inimesed ja ettevõtted on seni kasutanud kiiresti kasvanud kulutuste katteks varem kogunenud sääste, siis on hoiuste kasv aeglustunud. Kuivõrd pangad on soovinud laenuportfelli edaspidigi kasvatada, on konkurentsivõitlus pankade vahel hoiuste puhul ägenenud ja pangad on tähtajaliste hoiuste intressimäärasid tõstnud. Kliendid on sellele reageerinud ja hakanud paigutama raha nõudmiseni hoiustelt tähtajalistele. Iseäranis hoogustunud on see selle aasta algusest, kui hoiuseintressid hakkasid hoogsamalt kerkima. Ka pole meil hoiuseintresside mõttes teiste riikidega võrreldes midagi häbeneda: Eesti pankade tähtajalistele hoiustele makstavad intressimäärad on euroala keskmisest kõrgemate hulgas. Selles, et hoiuseintresside ülekandumine võtabki rohkem aega kui laenuintresside puhul, pole midagi imelikku. Seda on täheldatud sarnaselt meiega paljudes riikides ning on korduvalt tõestatud ka erinevate riikide kogemusi hõlmavates majandusuuringutes.