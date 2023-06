Üliohtlik ⟩ Veepudel autos muutub väga kiiresti mürgiseks

Kolme tüüpi veed

Pudelivett on kolme tüüpi: looduslik mineraalvesi, allikavesi ja pudeldatud kraanivesi. Esimesed kaks on looduslikud ning mitteklooritud. Mineraalvees on bakterite teke ja kasv aeglasem kui allikavees, kuid mõlemad on soovitav pärast avamist 24 tunni jooksul ära kasutada. Ametliku müügiloaga pudeliveel peab olema peal märgitud kinnise pudeli säilivusaeg ja tavaliselt on see üks-kaks aastat.