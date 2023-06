ÜLEVAADE ⟩ Kus on Ida-Virumaa kõrgeimad kinnisvarahinnad ning millisel piirkonnal on suurim potentsiaal?

Maa-ameti andmete kohaselt on seal keskmine ruutmeetri hind 195 eurot, mediaanhind 152 €/m2. Samal aja on keskmine ruutmeetri hind Narvas 551 eurot, mediaanhind ulatub 508 €/m2. Siinkohal tuleb rõhutada, et statistika ei anna alati absoluutset ülevaadet turuhindadest.

Investeerimisvääriskivi Narva-Jõesuu

Investoritel tasub tähelepanu pöörata kuurortlinnale Narva-Jõesuule. Kuigi tehingute arv moodustab siin vähem kui 5% koguhulgast, on ajalooliselt siin piirkonna kõrgeim hinnatase. 2022. aastal oli Narva-Jõesuus keskmine ruutmeetri hind 848,04 eurot ja mediaanhind 906 eurot. «Seda saab seletada prestiižse maine, mitmete spaahotellide, suurepärase ranna läheduse ja meeldiva kuurordiõhkkonnaga ning teiste turismisektori ettevõtete olemasoluga, mis pakuvad kohalikule elanikkonnale tööd,» ütleb Natalja Shvets.

2022. aastal müüdi Ida-Viru maakonnas kõige kallim korter hinnaga 196 000 eurot just Narva-Jõesuus. Viimase 10 aasta kõige kallim tehing Ida-Virumaal leidis samuti aset just Narva-Jõesuus, kus 2013. aastal müüdi korter koguni 357 000 euro eest. «Suveperioodil on mere läheduses asuvad korterid ja majad populaarsed. Neile on lihtne üürilisi leida,» sõnab kodulaenudega tegelev Natalja Shvets.

«Tuleviku osas on Ida-Virumaal võimalikud erinevad arengud. Uute asutuste lisandumine Ida-Virumaale kindlasti suurendab nõudlust ka eluasemeturu kontekstis, kuid on keeruline ennustada, kas nõudlus on ajutine ehk võiks viidata pigem üüriinvesteeringute potentsiaalile või pikaajalisem. See sõltub tõenäoliselt sellest, kui head on võimalused spetsialistidel end kvalifitseeritud erialal antud piirkonnas teostada,» märgib Natalja Shvets.