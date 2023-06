Jaanipäeva eel on enamik Prisma kauplustest lahti ööpäev läbi

«Kõige aktiivsemad päevad jaaniostudeks on vahetult enne jaanipäeva, kui kauplustesse tuleb tavapärasest rohkem rahvast. Kogu ööpäeva jooksul avatud kauplustesse saab jaani-ettevalmistusi tegema tulla kasvõi varahommikul või hilistel õhtutundidel ning vältida nii tihedat sagimist. Klientide varasem tagasiside sellele võimalusele on olnud väga positiivne,» ütles Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Jaanipäeval suureneb puuviljade müük

Jaaniaja kõige populaarsemad kaubad on grillimiseks sobivad lihatooted ja joogid nende juurde, kuid nende kõrval on koha sisse võtnud ka puu- ja juurviljad. «Arbuus on üks suviseid lemmikuid, aga ka ananass ja aastaringne lemmik banaan. Grillimiseks on hakatud tihti tegema valikuid kergemate toodete poolelt, ostes näiteks kanalihatooteid või kala,» märkis Niitaru. Tema sõnul on viimasel ajal sortimenti lisandunud järjest laiem valik grilljuuste ning veganšašlõkke.