Armin Karu investeerimisfirma teenis suure kasumi

Müügitulu teenis Hansaassets mullu 59,4 miljonit eurot, mida on ligi 17,2 protsenti rohkem kui aasta varem, kui müügitulu oli 50,7 miljonit eurot, selgub Hansaassetsi majandusaasta aruandest. Samas süvenes 2021/2022. majandusaasta ettevõtte ärikahjum 554 188 eurolt 867 626 euroni.

Järgmistel aastatel on ettevõttel plaanis teha täiendavaid investeeringuid sidusettevõttesse, mis on seotud Portugali kinnisvarainvesteeringutega. Samuti on plaanis täiendavalt investeerida Hispaania kinnisvarasse.