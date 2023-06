Nutikad viisid, kuidas raskel ajal lisatulu teenida

Üks kogumispäeviklane ütles, et pakub toidukulleri teenust. «Olen tudeng, seega on see võimalus minu jaoks paindlik viis lisaraha teenimiseks, sest saan töötamise seada vastavalt ülikooli tunniplaanile,» jagas ta.

«Mina alustasin lisaraha teenimist ülikooli ajal eratundide andmisega (peamiselt matemaatika ja inglise keel, nii jooksvalt kui ka eksamiteks ettevalmistamine). Igal kevadel on näiteks matemaatikaõpetajate järele suur nõudlus,» ütles üks kogumispäeviklane. Samuti räägiti grupis, et osas koolides otsitakse asendusõpetajaid, kes tagavad veebitunni tehnilise poole ja jälgivad ruumis korda.

Naudid Instagramis või TikTokis postitamist ning oled ideegeneraator? Siis proovi kätt sotsiaalmeedia sisuloomes. See on lihtsam, kui arvata võid, sest vaja on vaid telefoni, internetti ja lennukaid ideid. «See on minu jaoks hea lisasissetulekuallikas, sest saan seda teha asukohast sõltumatult ning endale sobival ajal. Samuti avab see mitmesuguseid uksi, näiteks on võimalus käia soodsamalt reisimas ja koostööde käigus võin leida nii mõnegi superhea toote, millesse kiinduda,» jagas üks grupiliige.