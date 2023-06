Eesti ettevõtte kaasas investoritelt Aafrikas tegutsemiseks miljon eurot

Aafrikas kahjustunud maid taastav ning kvaliteetsete süsinikkrediitide arendaja 1MT Nation OÜ on võtnud missiooniks taastada aastaks 2030 vähemalt 1 miljon hektarit maad istutades segakultuurina kohalikke bambuseliike. Käesoleva aasta aprillikuus istutati esimesed 300 hektarit bambust Ugandas ning alanud on ettevalmistustööd 2000 hektarile bambuse istutamiseks Ugandas ning 1000 hektarile Keenias. 1MT Nation OÜ kaasas juunikuus bambuse istanduste kiireks laienemiseks laiapõhjalist strateegilist kompetentsi ja miljon eurot suures mahus Eestist. Investorite hulka kuuluvad teiste hulgas ka pikaaegse metsatööstuse kogemusega ning Eesti Metsa – ja Puidutööstuse Liidu juht Margus Kohava ja puitpelletite tootja Warmeston OÜ.

«Bambus on kliimamuutuste leevendamiseks üks tõhusamaid looduspõhiseid tööriistu ning kuigi tänu kiirele kasvule on ka süsinikdioksiidi saaste atmosfäärist eemaldamine n-ö keskmisest metsast märkimisväärsest kiirem, on maa taastamine ja istanduste avamine investeerimismahukas tegevus ja seda enam on hea meel, et me esimeses faasis ei kaasanud mitte ainult strateegilisi ja valdkonnapõhise kompetentsiga investoreid, vaid investoreid suures mahus eeskätt Eestist,» kommenteeris 1MT Nation OÜ tegevjuht Kristjan Raude.