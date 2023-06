Kelmuse kahtlusega endine politseijuht läks postifirma palgale

«Elmar Vaher konsulteerib oma pikast kogemusest lähtuvalt Omnivat neli kuud juunist septembri lõpuni kahel teemal. Ta analüüsib riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavaid teenuseid, et selgitada välja, milliseid neist oleks tulevikus võimalik korraldada Omniva postkontorite kaudu,» ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi kirjalikus selgituses.

Mägi sõnul soovib Omniva välja töötada lahenduse, et meie üle Eesti paiknevates postkontorites saaks posti- ja pakiteenuste kõrval osutada ka teisi avalikke teenuseid.

«Nii saame tulla teenustega inimestele lähemale ja kasutada mitmekülgsemalt üha vähem kohapeal teenuste osutamiseks vajalikku kontorite tööaega. Teiseks, soovime meie ligi 650 autot majanduslikult otstarbekamalt kasutada. Need lahendused aitavad osutada paremaid teenuseid ja kasutada riigiettevõtte vara majanduslikult optimaalselt,» ütles Mägi.

Vaher sai vahetult enne oma ametiaja lõppu politsei peadirektorina kuriteokahtlustuse, et aitas kaasa kelmusele, millega Eerik Heldna sai politseipensioni. Vaher on korduvalt kinnitanud, et pole seadust rikkunud.