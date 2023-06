Volkswagen lubab odavamaid elektriautosid tänu uuele tehnoloogiale

Volkswagen ja tema tehnoloogiapartner on töötanud välja uue akude tootmisprotsessi, mida nimetatakse kuivkatteks ja mille laiendamine võib vähendada akude tootmiskulusid sadade miljonite eurode võrra aastas, ütles Volkswageni akujuht Reutersile.

Autotootja, kes töötab tehnoloogia kallal koos trükipresside tootja Koenig & Bauer AG-ga, ütles, et nad on esimesed ettevõtted, kes on suutnud välja arendada selle protseduuri nii positiivse kui ka negatiivse elektroodi jaoks.