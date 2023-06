SEB: suunamuutus rahapoliitikas võib tuua aktsiaturul tõusulaine

Ta lisas, et lisaks sellele on pandeemiast ja Ukraina sõjast tingitud tarneahelate šokid suuresti lahendatud, mis loob võimaluse saada inflatsioon kontrolli alla ilma suuremat majanduslangust põhjustamata.

Järjest enam on strateegi sõnul päevakorda kerkinud ka tehisaru arendamisega kaasnevad mõjud, mis võivad soodustada majanduskasvu ja alandada inflatsiooni. Sealjuures on mitmed analüütikud prognoosinud, et tehisaru võimaldab vähendada tööjõuvajadust sarnasel määral, nagu see on olnud varasemate tehnoloogiliste läbimurrete korral. «Teatud ulatuses võrreldakse tehisaru arengut isegi arvutite ja infotehnoloogia plahvatusliku kasvuga, aga seekordne kasv on suunatud eeskätt häid teadmisi nõudvate tööde kiirendamisele või asendamisele. Sellest protsessist loodetakse saada täiesti reaalset ja tuntavat tootlikkuse kasvu,» ütles ta.