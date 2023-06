Taiwan taotleb tihedamaid suhteid ELiga vastutasuna kiibiinvesteeringute eest

Maailma suurima lepingulise kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) investeeringud välismaale vajavad valitsuse heakskiitu, sealhulgas võimaliku tehase jaoks Saksamaal.

Wu sõnul ei sea valitsus TSMC investeeringutele tingimusi ning ettevõte peab ise otsustama, kas projekt on kasumlik. Wu ütles samas, et Taiwan ei blokeeri investeeringuid Euroopas, kuid on siiski filosoofiline probleem, et riik, mis soovib Taiwani abi, peab kaaluma laiemat pilti suhetest Taiwaniga.

«Ma arvan, et see on midagi, mille üle me peame mõtlema,» ütles ta. «Ehkki me ei ole isekad, kui me takistame TSMC-d investeerimast teistesse riikidesse, loodame kindlasti, et teised riigid, kes soovivad TSMC-d ligi meelitada, mõtlevad ka sellele, millises olukorras Taiwan on.»

Hiina väidab, et Taiwan on enda hallatav territoorium ja ei ole kunagi taganenud võimalusest kasutada jõudu Taiwani allutamiseks. Taiwan on Hiina suveräänsusnõuete vastu ja ütleb, et ainult saare rahvas saab otsustada oma tuleviku üle.

«Kui nad suudavad mõelda selles positiivses suunas, saavad Taiwani ja Euroopa riikide suhted olema palju paremad kui varem,» lausus Wu.

Taiwanil ei ole ametlikke diplomaatilisi sidemeid ühegi Euroopa riigiga peale Vatikani ja Hiina hoiatas Euroopat ametlike sidemete eest enne Wu visiiti.