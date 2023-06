Boeing: lennukite arv õhus kahekordistub 2042. aastaks

Ameerika lennukitootja hinnangul on 2042. aastal kasutusel 48 575 lennukit, võrreldes 24 500 lennukiga eelmisel aastal. See eeldab kõigi tootjate puhul kokku 42 595 lennuki tootmist - pool sellest on mõeldud olemasolevate lennukite asendamiseks ja teine pool laienemiseks.

Põhja-Ameerika moodustab nendest uutest lennukitest 23 protsenti, Aasia ja Vaikse ookeani piirkond 22 protsenti, Euraasia 21 protsenti ja Hiina üksi 20 protsenti.

Pariisi lähedal toimuva Bourget' lennundusmessi avamise eelõhtul avaldatud prognoosid on kooskõlas Boeingi eelmisel aastal tehtud prognoosidega, mil prognoositi, et 2041. aastaks on maailma lennukipargis 47 080 lennukit.

Kolmapäeval ütles konkureeriv tootja Airbus, et aastaks 2042 on vaja 40 850 uut reisi- ja kaubalennukit, mis tähendab, et maailma lennukipark ulatub 46 560 lennukini.

Pärast Covid-19 pandeemia poolt põhjustatud lennunõudluse šokki on lennundussektor nüüd jõudmas "taastumise mõtteviisilt tagasi lennundustegevuse põhialuste juurde", ütles Boeingu kommertsturunduse juht Darren Hulst.

Hulst viitas seosele reisimissoovi ja maailma SKT vahel, mis tema hinnangul kasvab järgmise kahe aastakümne jooksul märkimisväärselt, tuues veel 500 miljonit inimest keskklassi ja muutes nad potentsiaalseteks lennureisijateks.

Samuti prognoosib Boeing, et odavlennufirmade suurus järgmise 20 aasta jooksul enam kui kahekordistub. Märkimisväärne kasv, kuid aeglasem kui viimase 20 aasta jooksul, mil nende ühine lennukite arv kuuekordistus.