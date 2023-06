Kliima soojenemise tõttu on Soome talunike uueks suureks mureallikaks lagled

Ekspertide sõnul on tulemused aga olnud ebaühtlased, sest lagled õpivad kiiresti ähvardusi ignoreerima.

Nagu paljud rändlinnud, on ka keskmise suurusega mustvalged Valgepõsk-lagled eriti tundlikud kliimamuutuste suhtes.

Valgepõsk-lagle Foto: M. Kuehn via www.imago-images.de

Igal kevadel rändavad lagled oma talvituspiirkondadest Mandri-Euroopas, et muneda tundrasse Venemaa Novaja Zemlja arktilistel saartel ja Norra Svalbardis.

Kevadel eelistavad lagled toituda võimalikult lähedal oma põhjapoolsetele pesitsuspiirkondadele, enne kui nad lahkuvad oma viimasele teekonnale üle Põhja-Jäämere.

Põhja-Euroopa külmad kevaded tähendasid, et lagled valmistusid teekonnaks kaugemal lõunas. Kuid soojenev temperatuur sunnib parved põhja poole rändama.

«Rändavate laglede rändpeatuspaigad on radikaalselt muutunud,» selgitas looduskaitseorganisatsiooni BirdLife teadusdirektor Teemu Lehtiniemi.

Kuigi uue marsruudi põhjuseid on mitmeid, näiteks põllumajanduse vähenemine Karjala Venemaa poolel, on olulisemaks teguriks kliima soojenemine.

«Tänu globaalsele soojenemisele liigub parim koht, kus valmistuda viimaseks teekonnaks, üha kaugemale põhja poole,» ütles Lehtiniemi.

Valgepõsk-lagled seisid 1970. aastatel silmitsi väljasuremisega, sest nende arvukus vähenes umbes 10 000 isendini, peamiselt küttimise tõttu.

Sellest ajast alates on seda liiki kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja nende arvukus on tõusnud üle miljoni.

Kahjud ulatuvad miljonitesse

Kui kevaded olid külmemad, valmistusid lagled reisiks üle Arktika Läänemere lõunaosas, kus on rohkesti põllumaid.

Kuid Soome Karjalas on põllumaad vähem, nii et surve põllumajandustootjatele on suurem.

Nagu paljud teisedki, soovib Pekonen, et laglede kaitse alla võtmine lõpetataks ja jahipidamine taastataks.

«Kellelgi ei ole ressursse, et neid pidevalt taga ajada,» ütles ta. «Kevadel on see võimatu ülesanne, sest siis tuleb ka põlluharimisega tegeleda.»

Kuid Lehtiniemi sõnul ei pea ta seda elujõuliseks lahenduseks, lisades: «Laglesid tuleb ka tulevikus, neid on palju ja neil on vaja kuskil toitu.»

Kuna liik on kaitse all, peab riik maksma hüvitist põllumajanduses tekkiva kahju eest, milleks ainuüksi Ida-Soomes on üle 3 miljoni euro aastas.

Soome loodusvarade instituut kaalub teatud põldude määramist üksnes laglede jaoks.

Pekonen märkis, et paljud piirkonna põllumajandustootjad on juba alla andnud.

«Igaüks peab mõtlema, kas ta on valmis töötama kolmandiku palga eest. Miks me peaksime seda tegema?» küsis Pekonen.