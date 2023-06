Saneerimisnõustaja: Baltika majanduslik seisund on paranenud

«Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ning rakendanud kavas ettenähtud meetmeid, mistõttu on saneerimiskava täitmine, sealhulgas võlausaldajate nõuete rahuldamine, saneerimiskavas ettenähtud perioodi jooksul endiselt realistlik,» märkis Suits aruandes.

Juhatuse esimees ja tegevjuht Brigitta Kippak selgitas börsiteates, et tänu saneerimismenetlusele on Baltika jätkanud äriliste ümberkorraldustega, olles sealjuures sulgenud valdava osa kahjumlikest kauplustest ning lansseerinud uue poekontseptsiooni neljas asukohas. Samuti on ettevõte Kippaki sõnul optimeerinud äriprotsesse ja oluliselt vähendanud tegevuskulusid. Kulude optimeerimise, efektiivsuse tõstmise ja kasumlikkuse parandamisega seotud protsessid jätkuvad 2023. aasta jooksul.