Putin ülistas Venemaa majandustulemusi, kaitstes sõjalisi kulutusi

Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi täiskogu istungil kõneldes ütles Vladimir Putin, et riigi rahandus on üldiselt tasakaalus, öeldes, et selle aasta senine 42 miljardi dollari suurune eelarvepuudujääk on suures osas tingitud mõnede kavandatud kulutuste ennetähtaegsest tegemisest.