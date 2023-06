Veskimägi: Leedu kiirsünkroniseerimine oleks lepingu rikkumine

Kui Leedu seim soovib sünkroniseerimise läbi viia juba 2024. aasta alguses, siis Eesti oleks selleks Veskimäe sõnul kõige varem valmis 2025. aasta alguses. Tänavu mais teatas Elering, et varustuskindluse tagamise eesmärki silmas pidades saab kõige varajasem tähtaeg olla 2025. aasta veebruaris.

Veskimägi rääkis ERR-ile ka sellest, et kui Eesti oleks algselt soovinud üldse sünkroniseerimist Soome kaudu Põhjamaade elektrivõrguga, siis kompromissina lepiti kokku ikkagi sünkroniseerimine läbi Poola Mandri-Euroopa võrguga, aga tingimusel, et seda teevad kolm Balti riiki koos.

«Sellist olukorda ei saa põhimõtteliselt esineda, kus üks, teine või kolmas osapool hakkab tegema mingeid soolosid. Ettepanekuid, nii nagu see Leedu parlamendi ettepanek on, võib arutada, kui keegi osapool tahab, aga niikaua kui kokku lepitud ei ole teisiti, nii kaua kehtib see kokkulepe,» rõhutas Eleringi juht.