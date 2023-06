UURING ⟩ Eestis tegeleb investeerimisega pea pool noortest

Uuringust selgus, et 19 protsenti osalenud noortest märkis, et nad on investeerinud pensioni kolmandasse sambasse ning 18 protsenti investeerimisfondidesse. Krüptovaluutasse on investeeringuid teinud 11 protsenti uuringus osalenud 18–29-aastastest noortest, teatas pank.

«Peab tunnistama, et Eesti noored alustavad investeerimist varakult. Juba 18–19-aastaste seas on päris palju neid, kes on investeerinud aktsiatesse, krüptovaluutasse ja erinevatesse investeerimisfondidesse,» tõdes SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš ja lisas, et kuigi kõige populaarsem on noorte seas aktsiatesse investeerimine, on näha, et suurem huvi on ka uuemate investeerimisvõimaluste vastu, nagu näiteks krüptovaluuta.

«Noored soovivad ise avastada ja katsetada, et leida enda jaoks sobivamad viisid raha paigutamiseks. Portfelli mitmekesisus on igati tervitatav ja isegi kui katsetamise käigus tuleb ette komistusi, siis on mõistlik alustada väikeste summadega, et seeläbi saada kogemus tulevasteks investeeringuteks. Sealjuures ei tohiks unustada investeerimise olulisi põhitõdesid – enne alustamist on oluline tutvuda väärtpaberi tingimustega, investeerimisega kaasnevad alati riskid ning panustada ei ole mõistlik ainult ühte konkreetsesse instrumenti, piirkonda või valdkonda, vaid riske hajutada,» ütles Tkatš.

Järgmise poolaasta jooksul planeerib uuringu kohaselt investeerimisega alustada ligikaudu veerand ehk 27 protsenti neist noortest, kes seni investeerimisega kokku puutunud ei ole. Ka siin toodi eelkõige, 11 protsendi ulatuses, välja investeerimissoovi aktsiatesse.