OTSE POSTIMEHEST ⟩ Müller: Eesti majandus ei vaja valitsuselt tuge

Euroopa Keskpank kergitas neljapäeval baasintresse taas 0,25 protsendi võrra. Kui palju see otsus euribori kaudu Eesti inimeste laenukulusid suurendab?

Üks 0,25-protsendiline tõste tähendab keskmisele Eesti kodulaenukliendile, kelle laenujääk on umbes 50 000 eurot, alla kümne euro suurust lisakulu. Ütleme, seitse eurot. Koos varasemate intressitõusudega kipub lisakulu jääma keskmiselt laenujäägilt umbes 100 euro juurde kuus. Kes on hiljuti aga näiteks 100 000 eurot või rohkem laenu võtnud, selle kulud on mõistagi suuremad.