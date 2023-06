LUUBI ALL ⟩ Millised on toiduainete hinnad Soomes? Kaasa tasub osta juustu!

Tallinlanna Julia käib olude sunnil Soomes iga paari nädala tagant ja iga kord tagasi tulles on ta auto raskem kui minnes. Nii on see juba paar aastat. Soomes on teatud toidukaubad lihtsalt soodsamad. Esiteks muidugi juust – Julia andmeil on Soomes võimalik juustu osta hinnaga 6.60 kilo. «Ka parima sooduskampaaniaga ei saa seda meil kätte sellise hinnaga!»

Liha Julia Soomest varem ei ostnud, nüüd aga küll. Hinnad on muutunud võrdseks ning Juliale meeldib anda ahnetele Eesti kaupmeestele väike ninanips. Kui olemas on külmakotid ja külmaelemendid, kannatab Soomest tuua isegi hakkliha. Positiivne on see, et Soomes on hakklihale alati märgitud rasvasisaldus, ning vahva on seegi, et teenindus on Soomes märksa sõbralikum kui Eestis.