Oled süüdi, kuni ametnik vastupidist otsustab: Allar Jõks nõuab ministrilt seaduse tagasivõtmist

Konkurentsiseaduse muutmine kütab kirgi: selle vastu on tõstatanud kriitika nii õiguskantsler Ülle Madise kui ka riigikogu liige (Eesti 200) Liisa Pakosta. Kuid selle vastu on ka kõik ettevõtjad – tööandjate keskliidu juht Arto Aas ütles, et kui seadus sellisel kujul nagu praegu plaanis, käiku läheb, on sellel üks tagajärg: «Paraku võib ennustada tulevikus pikale venivaid kohtuvaidlusi, sest mitmed uue menetlusviisi nüansid on veel läbi mõtlemata.» Teised on veelgi kriitilisemad. Justiitsministeeriumist ei õnnestunud loo trükkimineku hetkeks kommentaare saada.