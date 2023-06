NÄDALA PERSOON ⟩ Veljo Ipits: ma ei ole kõigega praeguses valitsuses rahul

Salvest nõukogu esimees Veljo Ipits Tartus Kvartali keskuse ees, viimane on tõenäoliselt tema üks tulusamaid ja edukamaid investeeringuid kinnisvarasse.

Salvesti nõukogu esimees Veljo Ipits istub oma kabinetis Tartus justkui kunstisaalis, seintel on Richard Uutmaa, Elmar Kits ja Oskar Hoffmann. Vabrikukontori teistes tubades leidub veel Malle Leisi, Enn Põldroosi ja Richard Sagritsat. Kõiki ei jõua üles lugeda. Kusagil pole märkigi, et Salvest on Eesti suurim konservide ja purgisuppide ning salatite ja veel paljude toitude tootja.