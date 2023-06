LÕPUKS OMETI ⟩ Bransoni pea 15 aastat tagasi lubatud turismireisid kosmosesse saavad lõpuks teoks

Peale teadaannet tõusid Virgin Galactic aktsiad New Yorgi börsil rohkem kui 40 protsenti.

Richard Branson teatas juba 2008. aastal, et peagi hakkab tema ettevõte Virgin kosmosereise pakkuma. Pileteid hakati müüma juba samal aastal ning praeguseks on neid ostnud ligi 800 inimest. Piletihind on ligi 450 000 dollarit.