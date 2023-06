Suurettevõtja Toomas Luman kõrge intressi mõjust: kasvab töötus, mitte inimeste sissetulek

«Ma pole küll praegu kindel, kas Euroopa Keskpanga uljas intressitõstmine on mõistlik lahendus, sest üldiselt majandusteooria järgi ju intressi tõstmisega saab lahendada seda inflatsiooni, mis on suurest rahapakkumisest tingitud,» ütles Luman. Tema sõnul on praegune inflatsioon tingitud energiahindade tõusust, mitte ülemäärasest rahapakkumisest, ning seetõttu kahtleb ta, et intressitõstmine inflatsiooni leevendab.

Venemaa lähedus tegi Eesti investoritele atraktiivseks

«Peaminister ütles, et meil järgmine aasta tuleb majandustõus,» lausus Luman. Ta ütles, et nõustub sellega, et majandustõus tuleb, kuid tema sõnul on küsimus selles, kui sügavale Eesti majandus võib enne kukkuda. Lumani sõnul on ettevõtjate investeeringud praegu vähenenud ja seetõttu pole ta lähituleviku suhtes optimistik. «On raske arvata, et mingid tohutud tõusud algavad, kui investeeringud kukuvad,» ütles ta. Saatejuhi küsimuse peale, miks ettevõtjad praegu aktiivselt ei investeeri, vastas Luman, et õhus on palju ebakindlust. Luman ütles, et on oma osa intressitõusudel ja ka sellel, et sõja tõttu Venemaaga äri enam teha ei saa.