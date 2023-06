Võimatu ülesanne ⟩ Tallinn kohustab eramaja omanikke pidama haljasalasid, kuid kust võtta kastmisvett?

Siiani pole Tallinna Vesi kastmivee eest võtnud kanalisatsioonitasu, kuid uuest aastast see muutub - ka kastmisvee eest peab tasuma kanalisatsioonitasu ja seoses sellega uusi kastmisveega liitujaid täna enam ei võeta. Samas, on linnal nõue, et Tallinna osades piirkondades peab olema 30% hoovialast kaetud haljasalaga.