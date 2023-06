Eesti Panga president: euroala intressimäärad pole veel tippu läbinud

Otsustasime eile Euroopa Keskpanga nõukogus tõsta rahapoliitilisi intressimäärasid 0,25 protsendi võrra, sest hinnatõus euroalal on endiselt liiga hoogne vaatamata sellele, et see oli maikuuks eelmise aasta sügisel 10 protsendi ületanud tasemelt langenud kuue protsendi juurde, kirjutab Müller.

Kuigi hinnatõusu kiirus euroalal on poole aastaga oluliselt taltunud, on Euroopa Keskpanga värske majandusprognoosi järgi muutunud varem oodatust ulatuslikumaks just loomult püsivam hinnasurve, mida lükkab peamiselt tagant suhteliselt kiire palgatõus.

Majandus jahtub, kuid tööpuudus püsib madal

Majanduse jahtumine nii euroalal kui ka Eestis viimase poole aasta jooksul on tavatu seetõttu, et see on käinud käsikäes väga madala tööpuudusega. See võib peegeldada ettevõtjate tunnetust, et ehkki majanduse väljavaade on keeruline, pole see siiski lootusetu. Küllap tooks töökohtade vähendamine ettevõtjate vaatest hiljem kaasa veelgi suuremaid raskusi uuesti sobivate töötajate leidmisel. Lisaks aitab püsivalt kiire palgatõus taastuda inimeste ostujõul, mis oli eelmisel aastal löögi all nii euroalal tervikuna kui ka Eestis.