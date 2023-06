Ekspert selgitab: mida tasub teada hoiuseintresside tõusust?

Sarnaselt euriborile ei ole võimalik hoiuste intressimäärade tulevikku üheselt ette ennustada. See sõltub suuresti majanduse seisust ja konkurentsiolukorrast. Näiteks eelmise majanduskriisi ajal nägime sarnast intressimäärade kiiret kasvu - 2008. aasta lõpus olid intressid eurohoiustele viis protsendi, Eesti kroonidele aga 6,15 protsenti. Igal juhul tagame omalt poolt, et Swedbanki klientidel oleks parimad võimalused oma raha kasvatamiseks ja hoiustamiseks. Praeguse hinnatõusu valguses on igati mõistlik vähendada intressiga inflatsiooni mõju.

Võidavad kliendid, kes hoiavad sääste pangahoiusel

Igal juhul võidavad praegusest olukorrast kliendid, kellel on erakordselt hea võimalus oma sääste turvaliselt kasvatada. Nii saavad näiteks Swedbanki kliendid teenida ühekuuselt hoiuselt 1,75 protsenti, kolmekuuselt 2,5 protsenti, kuuekuuselt 2,75 protsenti, üheksakuuselt 3,25 protsenti ja aastaselt hoiuselt nelja protsendi suurust intressi. Uued määrad on tõstnud ka hoiustajate huvi. Swedbanki klientide tähtajaliste hoiuste mahud on kasvanud alates 2022. aasta septembrikuust ning on praeguseks aasta algusest suurenenud üle 60 protsenti. Aastatagusega võrreldes on eraklientide tähtajaliste hoiuste mahud suurenenud isegi ligi 80 protsenti.