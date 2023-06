Bolt Drive loobub autovõtmetest ja asendab need uue lahendusega

Bolt Drive’i Eesti juhi Henriku Aeru sõnul on võtmevabaduse poole liikumine suur samm mugavama transpordilahenduse pakkumisel.

«Meil on väga hea meel käivitada võtmevaba funktsioon, mis on veel üks viis, kuidas Bolt aitab inimestel sujuvalt liikuda üle eraautodelt jagatud transpordile. Kaks aastat pärast Bolt Drive'i esmakordset käivitamist on meie kliendid öelnud, et võtmete kaotamine ja tagastamise unustamine on nende jaoks suur mure. Võimaldades klientidel auto avamist ja lukustamist otse Bolti rakenduse kaudu, saame pakkuda klientidele sujuvat kasutajakogemust, ilma et nad peaksid muretsema auto võtmete pärast.»

Klientidel on võimalik sõidukit avada või lukustada sisenedes rakendusse ja valides ekraanil kas «Lukusta uksed» või «Ava uksed». Kui on soov sõit täielikult lõpetada, siis tuleb ekraanil valida «Lõpeta sõit». Funktsiooni saab kasutada nii internetiühenduse kui bluetooth-tehnoloogia abil.

Pilt Bolt Drive rakendusest, kuid soovitakse uksed avada. Foto: Bolt Drive

Pilt Bolt Drive rakendusest, kui soovitakse uksed sulgeda. Foto: Bolt Drive

Autodel, mille mootori käivitamiseks on vaja klassikalist võtit, on võtmed endiselt autos saadaval. Sellised autod on näiteks kõik kaubikud, mõned Toyota Yarise mudelid ning mõned Wolksvagen T-Roc autod.

Bolt Drive’i teenuse sujuvaks kasutamiseks soovitame klientidel jälgida, et nende telefon on piisavalt laetud. Selleks on kõikides sõidukites olemas ka vajalikud laadimiskaablid.