Traffic, kohtuvaidlus ja teetolm ning Eesti suurim päikesepark

Päikesepark on Eesti suurim. Viie mastiga tuulepark on Eesti üks väiksemaid, aga see-eest on see kõige moodsam. Kui 150 meetrit kõrge Vestase tuuliku all seista ja pea kuklasse ajada, siis ajab see hirmu nahka. Labad pöörlevad aeglaselt ja õõva tekitavalt. Aga tunne läheb üle, inimene harjub ja kohaneb.