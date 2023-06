Euroopa Keskpank andis mõista: tõstame intresse nii palju, kui tahame

Millise taseme juures Lagarde intresside tõstmise peatada plaanib, ta ei öelnud. Mitu korda pressikonverentsil kõlanud küsimusele peale teatas ta aina, et euroala inflatsioon peab jõudma 2 protsendi juurde – ja sinna ka jääma. EKP tegevat kõik, et see sinna jõuaks. Ehk siis: intressi tõstetakse nii palju ja nii kõrgele ja nii kauaks, kuni see 2 protsendi piir paika saab.