Euroopa Parlament tegi esimese sammu tehisintellekti reguleerimiseks

Väljaanne The New York Times kirjutab, et eelnõu piiraks oluliselt näotuvastustarkvara kasutamist. Samuti nõuaks see tehisintellektisüsteemidelt nagu ChatGPT, et need avaldaks rohkem teavet nende programmide loomiseks kasutatud andmete kohta.

Tehtud hääletus on aga vaid üks samm pikemas protsessis - eeldatavasti võetakse seaduse lõplik versioon vastu alles selle aasta lõpus.

Tehisintellekt lööb ülemaailmset häirekella

27 riiki on tehisintellektiga seotud teemasid arutanud rohkem kui kaks aastat. Pärast seda, kui avalikustati eelmisel aastal ChatGPT, muutus see probleem aga uuesti aktuaalseks, kuna suurenesid riikide mured tehnoloogia võimalike mõjude pärast tööhõivele ja ühiskonnale.

Poliitikakujundajad üle maailma kiirustavad nüüd areneva tehnoloogia kontrolli alla saamisega. Ameerika Ühendriikides on Valge Maja toonud välja ideid tehisintellekti testimiseks enne, kui need laiemale avalikkusele kättesaadavaks muudetakse. Hiinas nõuab aprillis avalikustatud reeglite eelnõu, et vestlusrobotite tootjad peaksid kinni riigi rangetest tsensuurireeglitest. Peking võtab suurema kontrolli alla selle, kuidas tehisintellekti süsteemid andmeid kasutavad.

Areng on kiirem kui piirata jõuab

Tehisintellekti tõhusus on siiani ebaselge. Selge on aga see, et tehnoloogia uued võimed arenevad kiiremini kui seadusandjad nendega tegeleda suudavad. Varasemad versioonid seadusest ei pööranud erilist tähelepanu nn generatiivsetele tehisintellektisüsteemidele nagu ChatGPT, mis suudavad inimestega vesteldes vastustena toota nii teksti, pilte kui videoid.