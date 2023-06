Luminor: Euroopa Keskpank peaks intressimäärasid veelgi tõstma

2021. aasta ja suur osa 2022. aastast läksid ökonomisti sõnul mööda kiireneva inflatsiooni tingimustes, kõige suurem hinnatõus euroalal toimus 2022. aasta esimesel poolaastal. Samas on hinnatõusu olukord olnud stabiilne alates eelmise aasta oktoobrist, alates millest on euroala hinnad kuust-kuusse kasvanud enamvähem viie protsendi tempos. «Hinnatõusutempo jõudis aasta alguses ühe kvartali jooksul välja peaaegu 2 protsendile, sest energiahindade alanemine jõudis tarbijahindadesse. Koguhinnatõus on alanemiskursil,» märkis ta.

Järgmise aasta jooksul on Uusküla sõnul oodata euroalal 4–5 protsendi suurust hinnatõusu. «Pangad Eestis pakuvad aastase tähtajaga hoiusemäära, mis on hinnatõusuootusega sarnane. Ehk raha tähtajalisel hoiusel hoides saab aastapärast sama palju kaupa osta kui täna. Enam ei kaota raha hoiusel väärtust. Laenuandjana ei maksa laenuandmisele peale,» lausus ökonomist.

Ta selgitas, et eelmiste hinnatõusudega võitlemise perioodide rusikareegeli kohaselt peaksid intressimäärad kasvama 1,5–2-kordselt võrreldes hinnatõusuga. Ehk siis varasemalt on keskpank tõstnud iga lisandunud protsendipunkti kohta tõstetud intressimäära 1,5–2 protsendipunkti võrra. «Tänases päevas tähendaks see intressimäära, mis ületaks 6 protsendi taset. See on ka USA intressimäära tõenäoline tase aasta teises pooles. Praegune euroala rahapoliitika on võrreldes varasema tegevusega jätkuvalt märksa leebem,» ütles Uusküla.