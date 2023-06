Loomakaitsjad: puuri- ja õrrekanamunade hinnavahe on kokku sulanud

Levinud on arusaam, et poes teadlikku ja vastutustundlikku valikut langetades saame valida vaid soodsa ja väga tööstuslikult toodetud või kalli mahetoote vahel.

Tegelikult saab kanamune ostes valida neljast erinevast pidamisviisist pärinevate munade seast ning mis veel rõõmustavam – puurikanade ja õrrekanade munade keskmise hinna vahe on suurte jaekettide e-poodide võrdluse põhjal vaid 13 senti.

Mida see loomasõbralik valik tarbija jaoks tähendab?

Kui puurikanade munade ja õrrekanade munade 10 munaga pakkide keskmiste hindade vahe on vaid 13 senti ja pere tarbib nädalas umbes 1 paki mune, maksab kanade parem elu selle pere jaoks umbes 52 senti kuus.

Mida see kanade jaoks tähendab?

Õrrekanadel on puurikanadega võrreldes oluliselt paremad elutingimused. Nad saavad hoonesiseselt vabalt liikuda ning kasutada erinevaid tasapindu. Nagu pidamisviisi nimigi ütleb, saavad õrrekanad kasutada hoone põrandalt piisavalt kõrgel asuvaid õrsi. Õrsi kasutavad kanad puhkamiseks. Ei ole vähem tähtis, et kanade paiknemine õrtel väljendab lindude positisooni karjahierarhias. Kanad on äärmiselt arenenud sotsiaalsete oskustega tundevõimelised linnud, kes teevad koostööd, õpivad üksteiselt ning loovad keerukaid karjasuhteid. Õrrekanad saavad allapanus kraapida, siblida ning enda puhastamiseks olulisi liivavanne võtta.