Tsahkna: uus seadus võimaldab kasutada külmutatud Venemaa vara Ukraina ülesehitamiseks

Välisministri sõnul on Eesti sellega esimene Euroopa riik, mis on taolise juriidilise lahenduse välja töötanud. Üleilmses plaanis on sarnane meede välja töötatud ka näiteks Kanadas. «Euroopa Liit selle juriidilise võimaluse otsimisega tegeleb, aga meil on valmis töötatud selline juriidiline lahendus, kus me saame võtta kasutusele Venemaa kui agressori külmutatud varad ja neid kasutada kompensatsiooniks Ukraina ülesehitamiseks,» rääkis Tsahkna.

«See pole mitte ainult Eesti siseriiklik teema, vaid see on see lahendus, mis suure tõenäosusega ka globaalselt annab tee, kuidasmoodi Venemaa külmutatud varad võtta kasutusele ja neid kasutada Ukraina ülesehitamiseks,» lisas ta.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel tuleb rahvusvahelise õiguse kohaselt õigusvastaselt põhjustatud kahju hüvitada ja Venemaa on räigelt rikkunud ÜRO põhikirja ning jõu kasutamise keeldu riikidevahelises suhtluses. Agressori tekitatud kahjude hüvitamine, kui Venemaa ise kahju ei hüvita, oleks nii-nimetatud «ettemaks» külmutatud varade arvelt. Külmutatud varade kasutamise eelduseks on vajalik rahvusvaheline leping Ukrainaga või rahvusvahelise kompensatsioonimehhanismiga, et pidada arvet kahjude ning hüvitiste üle. Esimese sammuna on Euroopa Nõukogu juurde loomisel Ukraina sõjakahjude register.