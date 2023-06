Tsahkna: uus seadus võimaldab kasutada külmutatud Venemaa vara Ukraina heaks

Välisministri sõnul on Eesti sellega esimene Euroopa riik, mis on taolise juriidilise lahenduse välja töötanud. Üleilmses plaanis on sarnane meede välja töötatud ka näiteks Kanadas. «Euroopa Liit selle juriidilise võimaluse otsimisega tegeleb, aga meil on valmis töötatud selline juriidiline lahendus, kus me saame võtta kasutusele Venemaa kui agressori külmutatud varad ja neid kasutada kompensatsiooniks Ukraina ülesehitamiseks,» rääkis Tsahkna.