INVESTEERI OMA LAPSE TULEVIKKU ⟩ Pane lapse raha kasvama

Lapsele väärtpaberikonto avades ja tema nimel investeerides tuleb silmas pidada, et investeerida võib ainult vanemate poolt lapsele kingitud või antud rahalisi vahenditega. Kolmandate isikute poolt lapse kontole kantud raha eest väärtpaberite ostmine või lapse nimel investeerimine, näiteks krüptovahenditesse või kinnisvarasse ilma kohtu nõusolekuta ei ole lubatud. «Hetkel on lapse nimel väärtpaberitehingute tegemine SEB-s võimalik ainult kontoris,» sõnas Tkatš.

Lapseeas rahatargaks

«Rahatarkuse mõttes aitab kord või kaks korda kuus lapsele raha kandmine õpetada lapsele ka kulutuste planeerimist, sest kui on teada, et vahepeal raha juurde ei laeku, tuleb juba noores vanuses oma tarbimist ja kulusid planeerida. Seeläbi saab juba esimesi rahatarkuse samme õppida,» nentis Tkatš ja lisas, et lapsevanemate jaoks on pangakaart ka taskuraha mõttes võrreldes sularahaga ka turvalisem ja mugavam valik, mis annab võimaluse jälgida lapse kulutusi. «Ühelt poolt saab laps ise oma rahaasju korraldada, teiselt poolt saab lapsevanem jagada näpunäiteid, kuidas rahaga ümber käia.»