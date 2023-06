Eesti kosmose-idufirma sihib rahvusvahelist läbilööki

Kui Eesti andmebaasidest on võimalik saada väga täpseid andmeid erinevate teemade kohta, näiteks maapiirid on hästi ortofotode järgi digiteeritud, siis rahvusvahelisel tasemel on seis keerulisem. Kosmoseandmed hõlmavad tervet maailma ning pakuvad mitmeid erinevaid andmeallikaid, millega saab töötada ning mida saab omavahel kombineerida, näiteks ortofotod, temperatuuri- ja niiskuseandmed. ESA andmeallikate peamised eelised on nende ühtlane, katkematu kvaliteet ajas ja kättesaadavus.

Interferomeetrilise tehisavaradari (InSAR) andmeid kasutades pakub ValueSpace kindlustustele kiiret ja kuluefektiivset võimalust taristuobjektide riskiprofileerimiseks. Vähem kui aasta eest loodud iduettevõtte tegevus on juba maailma suurimatele kindlustuskorporatsioonidele silma jäänud. Näiteks on ettevõte käed löönud maailma juhtiva kindlustusturu haldaja Lloyd’siga, kelle innovatsioonijuht ka ValueSpace’i nõustab.

«Üle maailma kasvab väga suurte taristurajatiste hulk, mis jõuavad eluea kriitilisse faasi. Olgu need tammid, kaevandused või suured kommertspinnad. Kliimamuutuste suurenev mõju lisab neile ehitistele omakorda stressifaktoreid. Samas on objektid jätkuvalt kasutuses ja vajavad kindlustamist. Seetõttu on meie toode kindlustusvaldkonna jaoks ülioluline,» märkis Reijo Põld.

Koostöö Euroopa Kosmoseagentuuriga avab uksi

Koostöö ESA ja Eesti Kosmosebürooga on ValueSpace'ile oluline ning perspektiivikas. «ESA-l on suurepärane võrgustik ning seal tegutsevad teadlased on väga silmapaistvad. Tänu nende avatusele ja Eesti Kosmosebüroo kaasamõtlemisele on meeldiv koostööd teha ning lisaks on positiivne see, et nad toetavad igati erasektori lahendusi,» rääkis Leinfeld. Ta lisas, et ESA-s toimuvaid arenguid jälgitakse pidevalt ning püütakse leida nende põhjal uusi võimalusi, kuidas oma toodet edasi arendada.