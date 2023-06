UUS TREND ⟩ Noor valib endale võimalikult rohelise pensionisamba

«Tulevik on noorte päralt ja ilmselt nad tunnetavad, et vanade majandusmudelite aeg hakkab läbi saama. Uus reaalsus on teistsugune ehk rohelisem ja keskkonnaga rohkem arvestavam,» lausus ta.

Coco Rõõmusaar (20) on valinud endale LHV pensionifondi Roheline. «Tundus kõige parem maailmale,» põhjendab ta oma keskkonnale sõbralikuma fondi valikut, «ega sellel vist väga hästi ei lähe. Kõik uudiskirjad, mis ma saanud, räägivad, et suhteliselt väike tootlus.»

LHV Rohelise fondi klientidest on 45% kuni 29-aastased ning LHV II samba fondide seas on Rohelisel fondil noorte seas kolmas koht.

«Kusjuures arvesse tuleb võtta, et tegemist on kõige noorema ja kõige äkilisema fondiga LHV II samba fondide seas,» lisas Kukemelk. III samba fondidest on Roheline hetkel noorte kogujate seas populaarsuselt teisel kohal.

LHV Roheline pensionifond investeerib otse rohepöörde trendi ja ettevõtteisse, kellele rohepööre on tulu, mitte kulu. Suurima osakaalu fondiportfellist moodustavad taastuvenergia, akutehnoloogia, elektrifitseerimise ja CO2 kvoodiga seotud investeeringud.

«Tegu on fondiga, mis hoolikalt valib nullist oma investeeringud, millel on potentsiaali ratsutada rohepöördetrendi turjal,» sõnas Kukemelk, lisades, et tuleviku muutumisega peaksidki tänased investeeringud olema teistsugused selleks, et tulevikutrendidest kasu saada.

Rohelisus kui jätkusuutlikus

Ka SEB Varahalduse fondijuhi Endriko Võrklaeva sõnutsi peab ligi kolmandik Eesti noortest oma pensionifondi pakkujat valides tootluse kõrval oluliseks fondi jätkusuutlike investeeringute osakaalu.