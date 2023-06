Majandusekspert selgitab: miks intressimäärad jätkavad tõusu, kui hinnatõus on aeglustunud

Keskpangal on valik

Peale ebanormaalse olukorra lõpetamist on nüüd keskpangal võimalik hakata valima, mis ta teeb. Kui inflatsioonist soovitakse lahti saada kiiresti, siis on vaja intressimäärasid käesoleval aastal jätkuvalt tõsta.

Eelmiste hinnatõusudega võitlemise perioodide rusikareegel on selline, et intressimäärad peaksid kasvama 1,5–2 kordselt võrreldes hinnatõusuga. Ehk siis varasemalt on keskpank tõstnud iga lisandunud protsendipunkti kohta tõstetud intressimäära 1,5–2 protsendipunkti võrra. Tänases päevas tähendaks see intressimäära, mis ületaks kuue protsendi taset. See on ka USA intressimäära tõenäoline tase aasta teises pooles. Praegune euroala rahapoliitika on võrreldes varasema tegevusega jätkuvalt märksa leebem.

Kui keskpank ei tõsta intressimäära nii kõrgele, siis võrreldes eelmiste hinnatõusuga võitlemiste perioodidega teeb ta seda märksa aeglasemalt. Küsimus on selles, kas teha majanduslikult korraks valusam kuid kiirem lõpp inflatsioonile, või siis lasta hinnatõusul jätkuda ning saada inflatsioonist lahti keskmiselt vähemvalusa, kuid selle-eest pikema kannatuste aja jooksul.

Kuna Euroopa Keskpank ise ei ole kommenteerinud edasisi samme, siis me ei tea, mida euroala keskpankade juhid mõtlevad. Näiteks Rootsi keskpank näitab oma intressimäärade tulevikuplaane ning hoolimata sellest, et majanduses on langus ja inflatsioon ei ole kiirenenud, on nemad oma intressimäärade plaani ülespoole korrigeerinud.

Euroopa Keskpank on kahvlis

Ametlikult seab Euroopa Keskpank eesmärgiks koguinflatsiooni kontrolliall hoidmist. 2021. aastal jätsid nad aga koguinflatsiooni tõustes intressimäära tõstmata, sest ütlesid, et nad sellest päriselt ei hooli. Selle asemel ütlesid, et nad vaatavad hoopis selle hinnatõusu poole, kust välja võetud energia ja toiduga seotud kulud ehk on seadnud eesmärgiks alusinflatsiooni.