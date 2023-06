Transpordiameti kontroll tuvastas üle pooltel bussidel puudused

Transpordiamet paneb südamele nii teenuse pakkujatele kui tellijatele, et enne vedu peab kontrollima, et kõik tingimused veo alustamiseks ja liikluses osalemiseks on täidetud.

«Väsinud ja pädevuseta juhid on suur oht liikluses. Lasterühma eesmärk on tõmmata kaasliiklejate tähelepanu suuremale ohule lastele liikluses. Ohutus on meie kõigi teha ja iga surm liikluses on ära hoitav,» lisab Tiitson.