Suurkoondamine tulekul: Lääne-Virumaa üks olulisemaid tööandjaid paneb uksed kinni

Näpil on plaanis tegevus lõpetada järk-järgult 2023. aasta lõpuks. «Siiski, see ei tähenda, et me lõpetaksime oma tegevuse Eestis. Me jätkame oma Baltimaade suurima, Imavere saeveski arendamist, et jätkata tugeva tegijana siin regioonis,» sõnas Lars Völkel.

Tänavu esimeses kvartalis oli Stora Ensol Eestis 74,9 miljonit eurot maksustatavat käivet. 2021. aasta majandusaasta aruande järgi teenis kontsern Eestis 239,9 miljoni euro suuruse käibe juures 22,8 miljonit eurot puhaskasumit, selgub maksu-ja tolliameti andmetest.

Juba aprillikuus andis Stora Enso kontsern märku, et probleemid on õhus. Nimelt andis metsafirma investoritele kasumihoiatuse, öeldes, et kasum tuleb tänavu väiksem kui mullune 1,89 miljardit eurot. Toona märkis uudistekanal Reuters, et ettevõtte sõnad «oluliselt väiksem» tähendab kasumi kukkumist enam kui poole võrra. Kasumi languse taga on firma ennustus, et kasvavad nii energia,- puidu- kui ka kemikaalide kulud.