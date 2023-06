Tahad rohkem palka? Just nendes Eesti firmades on oodata kõige suuremat palgatõusu

«Tihti võrreldakse ettevõtteid tegevusala järgi, aga valdkondade sees on erinevused sageli suuremad kui sarnasused. Samas on selge, et väiksematel ettevõtetel on ühtlaadi tugevused ja väljakutsed ning suurfirmadel teised. Meid huvitas, kuidas on eri suurusega ettevõtted viimased kolm ja pool aastat väldanud kriiside ajast seni läbi tulnud,» selgitas Finora Panga analüütik Sten Andreas Kask.

Analüüsi kohaselt oli 100 ja enama töötajaga firmades keskmine brutopalk selle aasta alguses 1845 eurot kuus, 50–99 töötajaga ettevõtetes aga 2028 eurot. Võrreldes vahetult koroonapandeemia eelse ajaga on palgad tõusnud vastavalt 26 ja 29 protsenti. 20–49 töötajaga firmades on palgatase sisuliselt sama, mis 100 ja rohkema töötajaga firmades.

Samuti on Finora Panga läbiviidud analüüsist näha, et päris väikestes, 10–49 töötajaga ettevõtetes peab töötaja tegema palga väljateenimiseks keskmiselt üle 440 töötunni kvartalis. 50–99 töötajaga ettevõtetes on see näitaja peaaegu sama madal kui suurfirmades, vastavalt 428 ja 423 tundi kvartalis, samas kui palgad on kõrgemad.

«Loogika näib olevat see, et väikestes firmades pole kõigi protsesside jaoks eraldi inimesi ning teatav üldkoormus tuleb igaühele ilma lisatasuta juurde. 50 ja 100 vahele jääva töötajate arvuga ettevõtted tunduvad olevat piisavalt suured, et rollid oleks jaotatud ning töö- ja eraelu tasakaal mõistlik, samas piisavalt väikesed, et ka keerulistel aegadel kiiresti kohaneda ja suuta keskeltläbi rohkem palka maksta,» arutles Kask.