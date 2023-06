Juulist asub Raplamaa maakonnaliine teenindama uus bussifirma

Uue lepingu alusel toob Go Bus vastavalt riigihanke tingimustele liine teenindama 26 kaasaegset ja keskkonnasõbralikku bussi, teatas MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus. Lepingu teenindamise perioodiks on kaheksa aastat ning selle aastane kogumaht on 1,7 miljonit liinikilomeetrit.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Niliski sõnul on Keskuse eesmärgiks pakkuda üha rohkematele inimestele mugavat ja sobivat liinvõrku. «Soovime tuua ühistranspordi kasutajaid üha enam kõikidesse ühistranspordiliikidesse juurde. Kõikides piirkondades, kuid eriti Raplamaal on oluline tähtsus parandada koostööd ka teiste liikuvusteenustega, et nii rongi- kui ka bussi- ja kergliiklus töötaks ühtse süsteemina, võimaldades reisijatele võimalikult suurt kasutusmugavust,» toonitas ta.

Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on lisaks kasutajamugavusele oluline ka keskkonnasõbralikkus. "Tänases maailmas, kus kliimamuutustega kohanemine ning vajadus kiiresti vähendada keskkonnajalajälge on üha teravam, peame pakkuma mitte ainult mugavaid, vaid ka keskkonda hoidvaid transpordilahendusi. Uued bussid hakkavad sõitma HVO [taastuvtoorainel põhineval – toim.] kütusel, mis aitab tagada piirkonna puhtama elukeskkonna," ütles Mändla. Ettevõtte investeering uute busside soetamisse ulatub 3,7 miljoni euroni.

Raplamaa teedele tuleb ühtse Põhja-Eesti väliskujundusega 26 Iveco Rosero, SOR-i ja Iveco Crossway bussi. Suuremad bussid on minimaalselt 64 sõitjakohaga, kus istekohtade arv on vähemalt 41 ning väiksemad bussid on minimaalselt 21 sõitjakohaga, kus istekohtade arv on vähemalt 15.

Kõik bussid on vähemalt ühe teenindusukse juures madala sisenemisega, nii lapsevankri kui ratastooliga reisijale. Keskmine bussiala on varustatud invakohtadega. Bussid on varustatud ka kliimaseadmete, USB laadimispistikute ning turvavöödega. Lisaks on sujuva reisi tagamiseks bussides audiovisuaalne teavitussüsteem – saabuvatest peatustest saab reisija teada nii ekraani kui häälteavituse vahendusel.