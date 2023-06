Postimees Grupi juht põrmustas Kallase väited meedia maksutõusu õigustamise kohta

Kallase juttu on raske mõista

Tema sõnul on raske mõista ka Kallase juttu selle kohta, et ajakirjanduse hinnatõus on olnud suurem kui hindade kallinemine üldiselt riigist. Nimelt on Kallas öelnud, et kui võrrelda maikuu taset detsembri omaga, siis ajalehed on kallinenud 8,4 protsendi võrra, samal ajal kui üldine hinnatase on kallinenud neli protsenti. «Ehk siis ajalehed on kallinenud kiiremini kui keskmine ostukorv,» ütles Kallas kolmapäeval riigikogu infotunnis.