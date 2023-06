Omniva tõstab postiljonide palka

Ta lisas, et Pro ametiühing on seisnud aastaid selle eest, et töötasud Omnivas oleksid ametikohtade lõikes üle Eesti ühesugused, kuna näiteks Võru postikuller täidab samasuguseid tööülesandeid kui tema kolleeg Tallinnas, vahel isegi raskemates tee- ja ilmastikuoludes. «Päris seda me veel saavutanud ei ole, kuid liigume selles suunas,» märkis Kangur.