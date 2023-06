Enefit Green avab uue tuule ja päikese hübriidpargi

Purtse hübriidjaamas toodavad taastuvelektrit viie tuulikuga 21-megavatine tuulepark ja ligi 49 000 paneeliga päikesepark, mille võimsus on 32 megavatti. Kokku annab hübriidpark aastas ligi 25 000 Eesti kodumajapidamise elektri, teatas Enefit Green.

Hübriidlahenduses on tuule ja päikesepark ühendatud samasse võrgu liitumispunkti ning mõlemad pargid kasutavad elektri võrku andmiseks samu seadmeid. Kuna tuulest saab rohkem elektrit toota sügisel ja talvel, päikesest aga kevadel ja suvel, siis on võrku antava elektri kogus stabiilsem ja ühendust kasutatakse paremini ära.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmase sõnul on Purtse hübriidpark mitmes mõttes märgiline. «Purtse pargis on üle aastate esimesed Eestisse püstitatud uued ja kaasaegse tehnoloogiaga tuulikud. Unikaalse hübriidlahendusega liidame võrku sama ühendust kasutades rohkem tootmisvõimsust ning tulevikus on võimalik samasse punkti lisada ka salvestus,» kirjeldas Kärmas.