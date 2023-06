Pauligi juht: tootja ei määra poes hindu, seda teeb ikka iga müüja ise

«Pandeemia, millele järgnes energiakriis ja Euroopa südames toimuv sõda, see kõik on tõmmanud ettevõtete tulevikuhorisondid märksa lühiajalisemaks kui varem,» märkis Pauligi tegevjuht Rolf Ladau. «Ettevõtted kulutavad rohkem aega «tulekahju» probleemidega toime tulekule ja pikaajaline vaade võib fookusest kaduda.» See on ka üks põhjus, miks hinnad niivõrd palju muutuvad.