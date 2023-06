Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid

Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem, teatas Eesti Vee-ettevõtete Liit BNS-ile. Suureks abiks on, kui kastmist välditakse kella 7-10 ja 17-23, sest nendel kellaaegadel tarbitakse ühisveevärgi vett kõige enam.