Bud Light kaotas konservatiivide boikoti tõttu USA müüduima õlle tiitli

Sellega seoses väljendasid mitmed konservatiivsed arvamusliidrid, poliitikud ja kuulsused teravat kriitikat. Näiteks muusik Kid Rock, NFL-mängija Trae Waynes ja modell Bri Teresi on kõik jaganud sotsiaalmeedias videoid, kus nad tulistavad Bud Lighti õllepurke.

AB InBevi Põhja-Ameerika äritegevuse juht Brendan Whitworth ütles 14. aprilli avalduses: «Me ei kavatsenud kunagi osaleda arutelus, mis lõhestab inimesi. Meie eesmärk on tuua inimesed õllega kokku.»

Mais ütles ka AB InBevi tegevjuht Michel Doukeris, et on veel liiga vara, et saada täielikku ülevaadet tagasilöögi mõjust.